Une minute de silence en élémentaire et un « temps calme » en maternelle prévus le 2 novembre prochain en hommage à Samuel Paty

La rentrée du lundi 2 novembre prochain sera organisée en plusieurs temps de pédagogie et d’échanges dans les écoles afin de rendre hommage à Samuel Paty. Voici ce qui est prévu de la maternelle au lycée.

Expliquer l’indicible aux élèves et leur faire prendre part au deuil de toute la communauté éducative et, au delà, de toute une nation. Tel est l’enjeu de la journée du 2 novembre prochain, date du retour en classe après les vacances de la Toussaint, qui sera consacré à l’hommage à Samuel Paty dans les écoles, collèges et lycées de France.

La journée du 2 novembre dans le secondaire se décomposera en «trois temps». Dans le secondaire, une première phase permettra aux enseignants de se préparer, «ce qui décalera un peu l’horaire de rentrée des élèves». Dans un second temps avec les élèves, les «principes de l’école et de la République» seront réaffirmés. Enfin, une troisième étape réunira, dans la cour, élèves, professeurs et «partenaires de l’école», «dans le respect des règles sanitaires», pour une minute de silence et la lecture de la «Lettre aux instituteurs et institutrices» de Jean Jaurès.

A l’école primaire, un «temps pédagogique» dont le cadre sera donné aux enseignants, aura également lieu. En élémentaire – du CP au CM2 – une minute de silence se tiendra. En maternelle, un simple «temps calme», est prévu. _AF