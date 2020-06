Une journée bien-être pour accueillir, écouter et accompagner les femmes victimes de violences conjugales

A l’initiative de l’Association Trait d’Union, une journée bien-être à été organisée vendredi dernier à Friar’s Bay en soutien aux femmes victimes de violences conjugales ou intrafamiliales.

« C’est la première fois que nous organisons une journée bien-être. L’idée est de continuer à proposer au moins une fois par mois des activités de ce genre », souligne Bibiana Clavel psychologue clinicienne (séance art-thérapie) et organisatrice de la journée bien-être à Friar’s Bay.

Trait d’union est une association d’aide aux victimes d’infraction pénale. Notre but est de proposer aux usagers un accompagnement global au niveau social, juridique et psychologique. Si bien on essaye de se centrer sur l’aide aux victimes de violences conjugales ou intrafamiliales, nous accompagnons aussi des victimes de harcèlement moral ou de tout autre type d’agression.

Depuis un an déjà, l’association propose aussi aux usagers des séances de Yoga en partenariat avec l’association Next Monkey Yoga. Ces séances sont préparées comme un complément du travail psychologique.

Intervenants :

– Ernesto Acosta instructeur self défense

– Milla Cruz Conseillère en image (Mill’art)

– Manuel Galvani restaurateur (repas végétarien)

– Bibiana Clavel psychologue clinicienne (séance art -thérapie) et organisatrice de la journée bien-être.