Un appel à projets pour lutter contre les violences faites aux femmes en Outre-mer

Le ministre des Outre-mer a lancé un appel à projets afin de renforcer la lutte contre les discriminations et les violences faites aux femmes dans les territoires d’outre- mer.

Selon l’Insee, en Outre-mer, les violences intrafamiliales (VIF) mesurées à partir des dépôts de plainte sont plus répandues que dans l’Hexagone. En 2020, 7 652 femmes ont encore été victimes de VIF sur l’ensemble des DROM-COM (contre 7263 en 2019), soit un taux de victimation de 5,4 contre 3,1 en métropole (1,7 fois plus élevé).

Face à la gravité et à l’ampleur du phénomène des violences au sein du couple, la prévention primaire et de la réitération de tout acte de violences constitue un enjeu essentiel des politiques publiques judiciaire, sociale et sanitaire.

Cet appel à projets a pour but de soutenir les actions à portée territoriale au regard des priorités qui ont été définies en coordination avec le service des droits des femmes et de l’égalité (SDFE) et des pilotes des groupes de travail du Grenelle contre les violences conjugales qui s’est déroulé pour la première fois en 2019. L’enveloppe totale de l’appel à projets s’élève à 140 000 € pour l’ensemble des territoires ultramarins.

Seront soutenus les projets ayant comme finalité les actions suivantes :

• Soutenir les centres d’accès aux droits pour lutter contre la précarité des femmes victimes de violence, notamment isolées.

• Lutter contre les violences conjugales (lieux d’écoute, orientation, accueil de jour et observatoires)

• Favoriser l’autonomie sociale, l’insertion professionnelle et l’entreprenariat des femmes

• Apporter un soutien financier pour les campagnes de communication en langues locales

Dans les territoires ultramarins, l’appel à projets s’adresse aux associations, collectivités territoriales, établissements publics ou privés et à des acteurs divers.

Les dossiers de candidatures sont à adresser à la préfecture locale par courriel et en copie à la Direction générale des Outre-mer à l’adresse : bcsse@outre-mer.gouv.fr

Les pièces à fournir et les critères d’évaluation des candidatures sont détaillés sur le site du ministère des Outre-mer. (https://outre-mer.gouv.fr/mobilises-contre-les-discriminations-et-les-violences-faites-aux-femmes-en-outre-mer-appel-projets?fbclid=IwAR0MEwUiy0rDkY37hU1YY2LGZJ7hyMw1hyyCMmPuk_0Wln8A0bxxUEYIFZ4)

