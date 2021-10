Travaux : L’EEASM annonce la fin proche des travaux à Grand-Case avec toutefois deux coupures d’eau prévues les mercredis  13 et 20 octobre

Les travaux engagés à Grand-Case depuis plusieurs mois touchent à leur fin. Pour rappel, ceux-ci concernent à la fois le réseau d’alimentation en eau potable, qui a été entièrement remis à neuf sur le boulevard, et le déploiement du réseau d’assainissement collectif dont ne disposait pas encore le secteur.

Une étape importante est planifiée pour mercredi 13 et mercredi 20 octobre 2021 et consistera à déconnecter l’ancien réseau d’alimentation en eau potable. Cette séquence engendrera deux coupures d’alimentation d’eau à partir de 7h30 et jusqu’en fin d’après-midi le mercredi 13 et le mercredi 20 octobre. Les usagers sont invités à prendre leurs dispositions.

A partir de mercredi 20 octobre, l’ancien réseau d’alimentation en eau potable sera donc abandonné et le risque de casses provoquant une interruption de service non programmée sera considérablement réduit.

L’assainissement collectif sera effectif en novembre, il appartiendra alors aux abonnés de prévoir leur raccordement dans les meilleurs délais en prenant contact avec le délégataire, la SAUR (0590 87 97 03).

L’EEASM remercie les usagers pour leur patience qui aura permis de réaliser dans de bonnes conditions ces travaux structurants, importants pour le territoire et pour Grand-Case plus particulièrement, en matière de résilience et de préservation de l’environnement.