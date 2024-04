TRANSPORT AÉRIEN / St. Barth Executive : ouverture des lignes régulières «Business Class»

Grand moment ce lundi 15 avril 2024 pour la compagnie St. Barth Executive qui lançait son tout premier vol commercial vers Pointe-à-Pitre.

Jeudi 11 avril dernier, une belle inauguration s’est tenue à l’aéroport Rémy de Haenen autour d’un cocktail afin de marquer l’évènement : en ce mois d’avril puis en mai 2024, la Guadeloupe et San Juan seront reliées à Saint-Barthélemy par des lignes régulières, opérées en Pilatus PC-12 NGX. Des conditions de voyage VIP offertes uniquement, jusqu’à maintenant, par les charters privés.

Et les ambitions de la compagnie basée à Saint-Barth ne s’arrêtent pas là, courant juin, ces vols seront renforcés par un tout nouveau service de navette dénommé «Air Inter Iles». St. Barth Executive est déterminée à maintenir les plus hauts standards de services pour ces vols réguliers, tout en continuant à élargir le réseau pour répondre aux besoins variés de sa clientèle exigeante. Ainsi, dès le mois d’octobre prochain, le dispositif s’enrichira de nouvelles destinations. Les passagers voyageant sur ces lignes régulières profiteront d’une cabine de classe affaires spacieuse et du savoir-faire unique de la compagnie, spécialisée depuis 2018 dans les charters privés VIP. Ils bénéficieront d’une expérience de vol inégalée, alliant rapidité et confort. Des cabines élégantes conçues avec des matières nobles, un service attentionné et des équipements haut de gamme pour un voyage inoubliable.

En proposant ce nouveau service de rotation quotidienne, Vincent Beauvarlet, Président Directeur Général de St. Barth Executive, espère satisfaire la forte demande de transport aérien : « Outre le possibilité de voyager plus facilement entre les îles, il sera surtout possible de profiter du confort de nos cabines exécutives. Elles garderont leur version de luxe et nous proposerons tous nos services, à bord comme au sol. Les mêmes conditions seront offertes à partir du 16 mai aux passagers de la ligne qui reliera Porto Rico à Saint-Barthélemy ». Avec la venue du réseau «Air Inter Iles» en juin et sa propre flotte de 3 avions TECNAM P2012 STOL de dernière génération pouvant accueillir jusqu’à 9 passagers, St. Barth Executive offrira à ses voyageurs les derniers standards en termes de sécurité et de confort lors de leurs déplacements. Côté pratique, les vols réguliers opérés en Pilatus vers Pointe-à-Pitre, dont l’aller tourne autour de 350 et 400€, sont d’ores et déjà disponibles sur le site de la compagnie (voir infos). Les navettes «Air Inter Iles» seront quant à elles commercialisées au mois de mai 2024. _Vx

https://www.stbarthexecutive.com

Calendrier de développement de St. Barth Executive

Depuis le 15 avril 2024 :

Liaisons St. Barth <> Pointe-à-Pitre: 1 rotation quotidienne en PILATUS PC-12 NGX

Dès le 16 mai 2024

Liaisons San Juan <> Saint-Barthélemy : 2 rotations quotidiennes de 6 passagers en PILATUS PC-12 NGX

Dès la mi-juin

Déploiement du nouveau service de navette « Air Inter Iles » et de sa flotte dédiée de 3 avions TECNAM P2012 STOL

Dès juillet / août

Liaisons St. Barth <> Pointe-à-Pitre: avec Air Inter Iles, montée à 3 à 5 rotations par jour

En octobre 2024

De nouvelles destinations en lignes régulières…

