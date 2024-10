TRANSITION ÉCOLOGIQUE / Fonds Tourisme Durable : efficacité et rentabilité

Le Fonds Tourisme Durable, lancé en juillet 2023 par la CCISM, avait pour objectif d’accompagner les entreprises locales dans la transition écologique. Ce dispositif, en partenariat avec l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), a permis de financer des projets innovants et respectueux de l’environnement, favorisant ainsi le développement durable du secteur touristique.

Porté par Harry Lapomarède, chargé de projet à la CCISM, le dispositif a permis de sensibiliser plus de 300 entreprises qualifiées locales. 58 d’entre elles ont alors exprimé leur intérêt dans une période intense pour le secteur touristique. En termes de résultats, 32 diagnostics furent réalisés pour évaluer la compatibilité des projets avec les critères du fonds, 22 dossiers déposés sur la plateforme Agir pour la Transition et 17 dossiers acceptés (5 restaurants, 11 hébergements et un mixte), ce qui donne un taux de conversion de 77%. Avec un financement moyen de 28.806€, les projets autour de la consommation photovoltaïque (94%) et de l’usage de brasseurs d’air (53%) sont les plus récurrents, suivis par la végétalisation (41%) et la gestion des déchets non alimentaires ( 23,5%). Au total, ce sont 1.089.226€ d’investissement injecté dans l’économie locale avec près de 45% de soutien financer de l’ADEME (489.535€). L’impact de ces investissements est significatif, tant pour les bénéficiares que pour le territoire, dynamise l’économie locale et soutient des projets à forte dimension écologique.

Pour la présidente de la CCISM, Angèle Dormoy, la Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin s’est investie pour le tourisme durable et sa mise en place sur le territoire : “Il nous faut un tourisme différent des autres. Nous avons eu cette volonté de contribuer et de continuer à améliorer le tourisme de Saint-Martin en trouvant les axes de tourisme durable. En cette journée mondiale du tourisme, nous avons prouvé que nous savons remonter la pente et aucun territoire ne s’est engagé autant que le nôtre, notre savoir-faire doit aussi être différent”.

Avec 17 projets acceptés, Fabien Sésé, secrétaire général de la préfecture, se félicite de cette réussite : “En lançant le Fonds Tourisme Durable en 2021, la volonté de l’État était que chaque région de France ait un opérateur qui est un point d’entrée pour accompagner les socio-professionnels à accéder au fonds. Il n’y avait pas de raison pour qu’il n’y en ait pas à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. La CCISM s’est proposée afin de jouer le rôle d’aider aux différents diagnostics (…) et nous avons de beaux projets”.

En travaillant de concert avec la Collectivité et l’Office de Tourisme de Saint-Martin pour aborder ce sujet de la transition écologique et de l’utilisation de cet outil, Julien Bataille, directeur de la CCISM, tenait à trouver des solutions concrètes pour anticiper les nouvelles tendances économiques : “Notre job, c’est créer du business, l’économie réelle, c’est ce qu’on fait tous les jours à la CCISM. Ce qu’on recherche, c’est de l’efficacité et du pragmatisme, et c’est ce qui a fait le succès du Fonds Tourisme Durable, pas beaucoup de paperasse et un accompagnement direct, c’est efficace et rentable pour les entreprises”. _Vx

