TRADITION / Halloween : préparez-vous à frissonner

Fête née en Irlande et très importante dans la plupart des pays anglophones, Halloween est moins présente en Europe mais ne manque jamais d’être célébrée sur le territoire de Saint-Martin.

Bonbons, frissons, déguisements, citrouille sculptée et films d’horreur, la tradition irlandaise revisitée par les américains promet toujours une soirée ponctuée de sensations fortes. Les petits ne manqueront pas de frapper aux portes des habitants de leur quartier pour le célèbre « Trick or Treat » et récolter un maximum de friandises. De nombreux magasins comme Cadismarket font d’ailleurs des promotions monstrueuses sur les bonbons floqués de fantômes, d’araignées ou de citrouilles maléfiques. Pour celles et ceux qui préfèrent rester à l’abri du brouhaha extérieur, plusieurs classiques du cinéma qui font -un peu- peur sont à voir et à revoir en boucle : Halloween – la Nuit des masques, Scream, Beetlejuice, Ça, Freddy – les Griffes de la Nuit, Shining, sans oublier la série « Chair de Poule » pour les enfants, La Famille Adams, Hocus Pocus ou encore SOS Fantômes. Durant le visionnage, pop-corn et bonbons seront exceptionnellement à consommer sans -trop de- modération. Plusieurs soirées thématiques seront prévues comme au Rancho del Sol avec la Halloween Party ce mardi 31 octobre avec des menus spéciaux, des animations et des surprises pour les enfants, ainsi qu’un concert live pop rock à partir de 19h. Happy Halloween ! _Vx

33 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter