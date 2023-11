TOURISME : Offensive médiatique de Saint-Martin sur le marché canadien

À l’approche du Festival de la Gastronomie, notre destination a bénéficié d’un beau coup de projecteur dans la ville de Toronto. Outre la promotion de notre richesse culinaire, l’Office de Tourisme a assuré la communication dans Toronto Life Magazine ainsi que d’autres médias de poids.

L’Office de Tourisme mène des actions constantes de marketing et de communication sur la région nord-américaine, premier marché émetteur de notre destination. Avec près de 2,8 millions d’habitants, Toronto est la plus grande ville du Canada et la quatrième ville la plus peuplée d’Amérique du Nord : une vitrine de premier choix pour les actions de promotion de l’Office de Tourisme, qui a choisi la capitale de l’Ontario pour un coup de zoom alliant expérience gastronomique et couverture médiatique.

À quelques jours du coup d’envoi du Festival de la Gastronomie, le patrimoine culinaire de Saint-Martin a été particulièrement mis en valeur lors d’un dîner exclusif le 1er novembre dernier : « Taste of St Martin with TL Insider » a rassemblé les 45 convives qui avaient réservé leur table chez Lucie, élégant restaurant de Toronto logé sur Yonge Street et proposant pour l’occasion un menu d’inspiration saintmartinoise. Un tirage au sort a fait l’heureux gagnant d’un séjour à Saint-Martin du 11 au 22 novembre, incluant le vol, l’hébergement et l’accès aux principaux événements du Festival de la Gastronomie. Une délégation de l’Office de Tourisme avait fait le déplacement du 30 octobre au 3 novembre pour l’occasion : la présidente Valérie Damaseau, son assistante Céline Gumbs, la directrice adjointe Priscillia Wachter et la responsable du marché Canada/USA Suzanne Scantlebery. Dylan Wagner, propriétaire du restaurant La Terrasse à Marigot, était également du voyage pour collaborer avec le chef Arnaud Bloquel à la confection d’un menu offrant à la dégustation des saveurs locales et raffinées. Le propriétaire de La Terrasse avait remporté la troisième place dans la catégorie « City Star » lors du Festival de la Gastronomie 2022.

Créer l’enthousiasme pour notre destination

Cette soirée était organisée par le magazine Toronto Life grâce à un partenariat scellé entre St. Joseph Media, propriétaire de la marque, et l’Office de Tourisme de Saint-Martin. La couverture médiatique fut une véritable réussite puisque cet événement était annoncé sur torontolife.com et qu’il a donné lieu à diverses publications sur la destination Saint-Martin, avant et après l’événement. Un article a également été publié dans le magazine papier Toronto Life (près de 900.000 lecteurs). Toronto Life cumule au total 3,2 millions de lecteurs print / digital et 1,2 millions de followers sur les réseaux.

Lors de ce déplacement, Valérie Damaseau a par ailleurs réalisé des interviews pour les médias spécialisés Open Jaw, Travel Press, Travel Week et Travel Industry Today. La présidente de l’Office de Tourisme a également bénéficié d’une interview de 5 minutes pour la matinale de CP24, l’émission « petit-déjeuner » favorite de Toronto avec une audience hebdomadaire de près d’un million de téléspectateurs.

275 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter