TOURISME : Des journalistes canadiens font la promotion de Saint-Martin

Du 3 au 7 décembre 2023, l’Office du Tourisme de Saint-Martin a accueilli un événement médiatique immersif, le Media Fam, en accueillant des journalistes de renom issus de publications canadiennes de premier plan.

L’objectif de l’événement était de mettre en avant la beauté, la culture et la gastronomie de l’île, offrant une expérience unique et inoubliable aux représentants des médias. Trois journalistes canadiens ont participé au Media Fam, explorant les merveilles et les délices de l’île : Pat Lee, rédacteur de voyages – PostMedia Newspapers, Katie Bridges, rédactrice en chef du journal Escapism Escapism/Foodism et Twenty-Two Media et Shel Zolkewich, rédactrice indépendante pour le journal Winnipeg Free Press Newspaper et TraveLife.

Au cours de leur séjour, les journalistes ont apprécié une expérience enrichissante, visitant l’île, participant à diverses activités et dînant dans des restaurants primés honorés lors du « Festival de la Gastronomie ». Leur enthousiasme et leur satisfaction à l’égard des offres de l’île étaient palpables lors de leur départ, impatients de partager leurs expériences avec leurs lecteurs.

L’Office du Tourisme attend avec impatience les articles qui seront produits par ces journalistes chevronnés et l’impact positif qu’ils auront sur les foyers à travers le Canada.

