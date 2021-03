THÉÂTRE : Une partie de la troupe de Starmania présente « Sodome ma douce »

Après l’énorme succès de « Merci de laisser un message », le théâtre la Chapelle rouvre ses portes à partir du ce vendredi pour présenter son nouveau spectacle « Sodome ma douce ». Virage à 180 degrés.

Sept comédiennes issues de la troupe de Starmania de 2018 se succèderont pour délivrer un texte d’une grande puissance. Sept monologues qui hurlent la colère, la hargne, la mort et la vie. Alors que Ghomorre brûle, le pire reste à venir pour la ville de Sodome. Le jugement des hommes est sans appel : il faut la détruire en guise de punition pour ses péchés. La sentence tombe, Sodome sera ensevelie sous le sel jusqu’à ce qu’il n’en reste rien… Une voix s’élèvera néanmoins, et cette voix résonnera au travers de chacune des comédiennes qui mêleront danse, chant et théâtre pour nous raconter cette chute, brutale.

La mise en scène est signée Audrey Duputié, le texte Laurent Gaudé et les chorégraphies Peggy Oulerich. Les monologues sont interprétés par Bérangère Mathot, Delphine Derrien, Farah Viotty, Florence Gay, Mélody Tavernier, Peggy Renaud et Soline Duffieux.

Représentations :

vendredi 05/03 à 19h30 – 3 places disponibles

samedi 06/03 à 19h30 – COMPLET

vendredi 12/03 à 19h30 – COMPLET

samedi 13/03 à 19h30 – COMPLET

vendredi 19/03 à 19h30 – places en vente

samedi 20/03 à 19h30 – places en vente

Infos : 0690 55 87 44 – Email : theatresxm@gmail.com

Théâtre La Chapelle – Place du Village d’Orient Bay

https://www.theatresxm.fr/