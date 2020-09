SXM Sports Mouvement : Grande compétition de futsal et de softball dimanche 27 septembre !

L’association SXM Sports Mouvement, conjointement avec l’UFOLEP, organise un grand championnat de softball et de futsal ce dimanche 27 septembre au stade Jean-Louis Vanterpool.

Cette grande journée sportive débutera à 11 heures avec le softball et la participation de six équipes, venues aussi bien de la partie française, que de la partie hollandaise. C’est à partir de 14 heures que les équipes de futsal investiront la Halle des Sports voisine.

Le Président de l’association SXM Sports Mouvement, Julius Richardson, assure que cette journée sportive sert à dénoncer la violence, à réunir l’ensemble de la population et les différentes communautés, « nous sommes une île qui doit être unie. Ce que nous voulons, c’est arrêter la violence à travers le sport ».

Pour changer de l’habitude, un espace VIP est prévu, et à la mi-temps un show de danse sera proposé au public. Durant cette journée, des boissons et des plats seront proposés à la vente. Une manifestation qui comptera avec la participation de la Préfecture et de la Collectivité, partenaires de cette journée, et qui couperont le ruban.