SXM Festival : c’est parti pour 4 jours de musique !

La 5ème édition du SXM Festival est officiellement lancée. Les organisateurs ont donné rendez-vous à la presse ce mardi 8 mars après une année blanche afin de marquer le retour en force de ce festival de musique électronique désormais connu dans le monde entier.

La conférence de presse a débuté avec une prise de parole des différents acteurs présents, en commençant par les organisateurs, émus que cette cinquième édition puisse enfin avoir lieu après plus d’un an de travail acharné et de préparation minutieuse. Leur volonté première reste une promotion du territoire et une valorisation de Saint Martin, soulignant leur désir que les Saint-Martinois s’approprient le SXM Festival et de montrer au monde que ce festival qui attire des milliers de férus de musique est un évènement qui rassemble, dans la lignée de « la friendly island ». Afin que la population saint martinoise prenne possession de cette machine musicale incroyable et actant ainsi leur reconnaissance, l’organisation n’a pas hésité une seconde à proposer aux résidents de l’île 50% de réduction sur le prix des tickets. Tout le monde est le bienvenu et le message est clair. Si l’année 2022 s’est assouplie en termes de pandémie mondiale, les mesures sanitaires en application seront drastiquement adoptées pour ne pas mettre en péril le festival et surtout, ses festivaliers. Un passe vaccinal ou un test PCR/antigénique négatif est exigé à l’entrée. Une équipe d’infirmières effectuera les tests et une autre de la Croix Rouge procèdera aux vérifications. Si Happy Bay reste le noyau central du SXM Festival en soirée, d’autres sites seront mis à l’honneur, que ce soit Boho Beach Club pour les performances musicales en journée, le Karakter qui accueillera la frénésie du festival pour la dernière après-midi dominicale, sans oublier la « boat party » le jeudi et la « villa party » le samedi, toujours en journée. Aïda Weinum, directrice de l’Office du Tourisme, May Ling Chun, la directrice du Sint Maarten Tourism Bureau et Véronique Legris du Club du Tourisme ont chacune pris la parole pour exprimer leur joie d’avoir un tel évènement sur l’île, évènement qui a un réel impact économique positif et une importance capitale en matière de visibilité internationale. La conférence de presse s’est terminée avec une prestation live du groupe Ebony SXM Steel Orchestra qui a revisité plusieurs morceaux électroniques « à la sauce caribéenne ». Si les organisateurs du SXM Festival ont pour ambition de faire danser les gens, cette performance alliant parfaitement les deux styles de musique était déjà une invitation concrète à le faire. Bon festival à toutes et tous ! _Vx

www.sxmfestival.com

