SPOTLIGHT, l’expérience shopping à ne pas manquer

Ce samedi 25 mai, la 4ème édition de l’évènement SPOTLIGHT mettra en lumière les entreprises du territoire.

Forte du succès des années passées, la CCISM s’engage à nouveau au côté des entrepreneurs de Saint-Martin dans sa mission d’animation du territoire pour proposer une 4ème édition de l’évènement phare SPOTLIGHT samedi prochain.

À travers cette initiative, la CCISM renforce son engagement envers le développement économique local en favorisant les opportunités de collaboration et de visibilité́ pour les entrepreneurs et les entreprises locale. L’objectif premier est bien de booster l’économie Saint-Martinoise en informant la population sur les ressources présentes sur le territoire. Pour 2024, la CCISM maintient son positionnement et le slogan: One day, One place, Shop the very best of Saint-Martin, pour mettre l’accent sur l’expérience shopping en cette veille de Fête des mères. Le trentaine d’entreprises présentes, offriront une journée de shopping authentique de 9h à 19h, rythmée par des animations telles que la piste de patinage pop-up et les ateliers. Art&déco, beauté, prêt-à-porter, gastronomie, services, retrouvez la liste des exposants et le programme des ateliers ci-dessous. _Vx

Infos (entrée gratuite, ateliers payants) : www.ccism.fr/spotlight2024

Les exposants :

Art & Décoration

MA GIALI PAINTING

LOVE AND BOUGIE

ARNELL B

Beauté

BEAUTY LOUNGE

A&A SCENTS

BULLE ET BEAUTE

SENAIA’S

Prêt-à-porter & Accessoires

LES VERRES DE MURIEL

SO CHIC CHERRY

CHOKOKANEL CREATION

HADARAH

SOUALIGAN SLANGS

CHER 2 SHARE

PRECISOUS GEM CREATION

Services

DIANE MULTI SERVICES

SXM DOMOTIQUE

COOLWAY

MAXYOURMARK

BIODEGRADABLE FUN

EDEN TRAVEL

LMC

Food Corner

SHAM’S

COLOMBIER TRADITION

ISLAND FRESH SQUEEZE LEMONDA

TASTE OF JOY

BLISS FULL BITES

Animation

OFARA

RINKY ROLL

Les ateliers :

09h00 l Make Up Solo comme une Pro l Ego Beauty

En l’absence d’une glam Squad, il faut pouvoir se préparer comme un pro avec de maigres ressources. Cet atelier vous permet de ne plus faire de Make-up Faux pas.

50 Min l 10 max l 40€

09h00 l Paté Kodé et son Pikliz populaire l Chef Jackson

Un atelier démo pour maitriser le célèbre “paté kodé”, une délicieuse spécialité haïtienne aux saveurs caribéennes. Découvrez le Paté Kodé traditionnellement garni, accompagné de son pikliz, animé par le lauréat du 2ème prix du Meilleur chef traiteur au festival de la Gastronomie 2023

50 Min l 12 max l 45€

Atelier bilingue

10h30 l Étiquette & protocole du vin l Myrlaine Carmont

Découvrez les codes de bienséance autour du vin au restaurant lors de notre atelier exclusif.

Apprenez à interagir avec un sommelier, à choisir le vin parfait et découvrez les secrets du service harmonieux en accord avec les plats choisis.

45 Min l 10 max l 35€

Atelier bilingue

12h15 l Dégustation & découverte de vins et spiritueux l Le Goût du Vin

Explorez une dégustation unique en partenariat avec Le Goût du Vin, mettant en vedette 5 vins distincts (2 blancs, 2 rouges et 1 liquoreux). Plongez dans la présentation des régions viticoles et de leurs cépages, ainsi que des meilleurs mariages culinaires pour accompagner ces délices.

Découvrez la singularité de chaque vin et son terroir lors de cet atelier de dégustation immersive dans leur showroom.

2h30 l au showroom transport inclus l 8 max l 60€

14h00 ou 16h00 l Melt & Pour soaps l A & A scents

Unleash your creativity with a hands-on workshop where you’ll discover classic soap-making techniques like swirling and layering. Take home the secrets & soap away until next time.

50 min l 14 max l 45€

Atelier en anglais

14h30 l Gâteau sans oeuf traditionnel l LMC

Découvrez l’artisanat revisité des gâteaux secs de St-Martin, imprégné des traditions ancestrales de nos grands-mères. Pour ceux souffrant d’intolérance au lactose ou adoptant un régime végane, voici une alternative savoureuse, préservant l’essence de nos douceurs créoles.

50 min l 10 max l 30€

Atelier bilingue

