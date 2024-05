MAGAZINE : Femme Actuelle fait la promotion de Saint-Martin

Écrit par Sébastien Pierrot et publié le 16 mai dernier, l’article intitulé « Saint-Martin, l’île paradisiaque des Antilles » est un joli clin d’œil à notre territoire.

Retraçant l’histoire de Saint-Martin en détaillant judicieusement ses caractéristiques, le journaliste de Femme Actuelle propose un tour d’horizon de l’île en abordant plusieurs domaines comme le tourisme, les coutumes et traditions, le multiculturalisme et les singularités saint-martinoises. Véritable visite guidée au travers des différents quartiers de Saint-Martin, l’article met en lumière le travail de la Réserve Naturelle, la richesse de la faune et la flore locales, les spécialités culinaires à savourer sans modération, les breuvages à consommer avec plus de sagesse et termine en donnant quelques idées pour dénicher les meilleurs souvenirs estampillés Made in SXM. Voilà une belle promotion du territoire par la magazine féminin le plus vendu et le plus lu en France, avec une audience globale mensuelle estimée à 16 millions de personnes. Pour consulter l’article dans son intégralité, scannez le QR code ci-joint ou cliquez sur le lien ci-dessous. _Vx

Lien raccourci vers l’article entier : https://t.ly/T1aUc

