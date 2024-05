Athlétisme : Près de 160 athlètes présents pour la 18ème édition du Meeting des Jeunes de Saint-Martin

Le samedi 11 mai dernier a eu lieu au stade Albéric Richards la 18ème édition du Meeting des Jeunes organisé par l’Avenir Sportif Club de Saint-Martin.

Près de 160 athlètes licenciés à l’Avenir Sportif Club de Saint-Martin, Speedy Plus Saint-Martin, Dynamics et Lab Sports de Sint Maarten, Rogets et Rainbow Rockets d’Anguilla ont pris part à cette compétition d’envergure organisée sur le territoire.

Les épreuves ont débuté à 14 heures avec le Kids Athlé et le Baby Athlé, une compétition par équipe qui a vu s’affronter les plus jeunes athlètes sur des ateliers leur permettant de montrer l’étendue de leurs talents sur les épreuves de course et sauts.

Avec un peu d’avance, à partir de 14h30, les courses se sont enchainées avec au programme le 50 mètres, 80m, 100m, 400m, 800m et 1000m. L’occasion pour les compétiteurs de se dépasser, d’aller au-delà de leurs limites pour décrocher une place sur le podium.

Au tableau des médailles, l’équipe « Dynamics » de Sint Maarten a collectionné les trophées, surtout sur les épreuves de vitesse, Anguilla et l’Avenir Sportif Club de Saint-Martin terminant respectivement à la 2ème et 3ème place du classement général. _AF

