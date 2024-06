SPORT-SANTÉ : Les Jeux Olympiques pour les séniors

Ces 7 et 8 juin 2024, la plus belle des générations va s’essayer aux Jeux Olympiques grâce aux ‘Senior Games of Saint-Martin’ porté par la Maison Sport Santé des Îles du Nord.

En cette année de Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la Collectivité territoriale de Saint-Martin et le Comité Territorial Olympique et Sportif (CTOS) des îles du nord ont obtenu le label « Terre de jeux 2024 ». Le maillage éducatif, associatif et sportif du territoire s’est engagé à proposer des actions à l’ensemble de la population sur le thème des Jeux Olympiques et Paralympiques. La Maison sport santé des îles du Nord a décidé de mettre en place la découverte des Jeux Olympiques pour les séniors de Saint-Martin lors de deux demi-journées, le vendredi 7 juin de 15h à 17h30 sur le terrain d’athlétisme de Sandy Ground avec un premier volet de compétition : lancement de poids avec l’association Speedy Plus, découverte et démonstration de l’athlétisme avec SXM Runner ; et le samedi 8 juin de 8h à 12h sur la plage de Friar’s Bay pour des animations aquatiques avec Aquamot’SXM. Cet évènement dédié à nos chers séniors fut possible grâce aux différents partenaires : CTOS, DRAJES, ARS, COM et la préfecture. _Vx

