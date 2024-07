SOLIDARITE / Cyclone « Beryl » : un appel aux dons pour venir en aide aux habitants sinistrés de Carriacou

Sébastien, skipper à Grand-Case, et les restaurants Quai 58 et Pizza Chef-Chef, lancent un appel aux dons pour venir en aide aux habitants de l’île de Carriacou, dans le sud des Antilles, totalement ravagée après le passage dévastateur du cyclone « Beryl ».

Un bel élan de solidarité s’organise à Saint-Martin au lendemain du spectacle de désolation laissé par l’ouragan « Beryl » qui a coupé du monde les Grenadines, notamment les îles de Carriacou et Petite Martinique. Face à l’ampleur des dégâts et devant la détresse de milliers de personnes qui ont tout perdu, la communauté saint-martinoise a décidé de se mobiliser. « L’île de Carriacou a été ravagée à 95% et nous ne pouvons pas rester insensibles à cette tragédie qui se joue tant il manque de vivres, de lieu d’hébergement digne de ce nom, de salubrité, de sécurité… », souligne Sébastien, à l’initiative de cet appel aux dons. «Nous espérons collecter un maximum de denrées alimentaires et de produits de première nécessité. C’est le moment ou jamais de faire preuve de solidarité envers des personnes qui souffrent terriblement ».

Le restaurant Quai 58 à Grand-Case ainsi que le restaurant Pizza Chef Chef à Marigot sont partenaires de l’opération. Vous pouvez laisser vos dons dans ces deux établissements à tout moment de la journée. 30 kg de farine, 20 kg de pâtes et de riz ainsi que des vêtements et des outils ont déjà été collectés. Ce n’est qu’un début, à vous maintenant de faire preuve de solidarité envers toutes ces personnes en grande souffrance. Sébastien se rendra avec son catamaran sur l’île de Carriacou dans les prochains jours pour acheminer tous vos dons.

Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook de Sébastien « Marrant Autour du Monde » ou le contacter au 06 94 35 74 84. _AF

