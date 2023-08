SOLIDARITÉ : Belle affluence à la braderie de la Croix-Rouge française

Le samedi 29 juillet dernier, l’unité locale de la Croix-Rouge de Saint-Martin organisait une braderie de 8h à 11h qui n’a pas manqué de ravir celles et ceux qui y ont participé.

La Croix-Rouge française est une association d’aide humanitaire française fondée en 1864. Elle a pour objectif de venir en aide aux personnes en difficulté en France et à l’étranger. Ses missions fondamentales sont l’urgence, le secourisme, l’action sociale, la formation, la santé et l’action internationale.

Missions qui sont au cœur de la Délégation Territoriale de Saint-Martin fondée et présidée par Ketty Karam Fischer qui a réussi à s’entourer d’une équipe de bénévoles bienveillants, optimistes et déterminés à mener à bien les actions de l’association.

La grande braderie de ce samedi 29 juillet, portée par Léna Constant dont nous présentions le portrait dans notre édition du 19 mai 2023, proposait une pléthore de produits utiles à petit prix : vêtements, chaussures, jouets, livres, que ce soit pour homme, femme et enfant. Le Lions Club Oualichi de Saint-Martin, fidèle partenaire de la délégation territoriale de la Croix-Rouge, était également de la partie. Les évènements de la Croix-Rouge comme la braderie sont toujours un moment où les usagers et les populations vulnérables peuvent se retrouver dans un environnement calme et serein, l’équipe de bénévoles est toujours aux petits soins, en proposant des rafraichissements et en donnant un accueil chaleureux.

L’unité locale de la Croix-Rouge de Saint-Martin, située rue du Soleil Levant à Concordia, aide et soutient les plus démunis tout au long de l’année, souvent dans l’ombre. La veille de la grande braderie, l’équipe de bénévoles a organisé un petit goûter pour les usagers, qui a réuni une cinquantaine de personnes qui ont ainsi pu échanger entre eux et profiter du moment présent. _Vx

