SOCIÉTÉ : Seconde édition du concours Handicap & Entreprise

Du 4 septembre au 31 octobre, la CCISM en sa qualité de point relais AGEPFIH propose la 2ème édition du concours Handicap & entreprise afin de motiver les entreprises du territoire à s’investir de manière inclusive.

Lancé en 2022, le concours Handicap & entreprise souhaite sensibiliser les entrepreneurs à l’inclusion du handicap au sein de leur société et pérenniser les actions autour du handicap dans les entreprises du territoire. Le lauréat de la 1ère édition, Orange Fever (BO), est ainsi parvenu à mener à bien son projet « La Plage pour Tous » avec son Tiralo.

En dehors de ces nombreuses actions annuelles en tant que Point Relais AGEFIPH, la CCISM a souhaité garder le format de concours afin de sensibiliser les chefs d’entreprise à la thématique du handicap en entreprise de manière à stimuler l’innovation et susciter l’enthousiasme et la participation au sein du tissu économique.

Marie Martin, chargée de formation & référente Handicap à la CCISM explique : « Aujourd’hui, nous lançons un défi : devenir les champions de l’inclusion envers les personnes en situation de handicap ! Parce que l’inclusion est bien plus qu’une simple obligation légale, c’est une opportunité de transformation et de croissance pour son entreprise. L’inclusion des personnes présente de nombreux avantages pour les entreprises, dont l’amélioration de la diversité, de l’innovation, de la réputation et du respect de la diversité humaine.

C’est une pratique socialement responsable et économiquement bénéfique ». Organisé en partenariat avec l’Association pour la Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées, le concours gratuit est ouvert aux différentes entreprises et porteurs de projet situés sur le territoire de Saint-Martin. Entre le 4 septembre et le 31 octobre 2023, les candidats pourront s’intégrer dans 2 catégories distinctes : Entreprises – Projet d’inclusion du handicap au sein de l’entreprise et Porteurs de projet – Projet de création d’entreprise incluant la dimension handicap. La remise de prix aura officiellement lieu le vendredi 24 novembre, dans le cadre de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées.

Pour Angèle Dormoy, présidente de la CCISM, « l’inclusion envers le handicap n’est pas seulement la bonne chose à faire, c’est la voie vers une entreprise plus diversifiée, créative et respectueuse des droits de tous ! J’espère que nous aurons de nombreuses entreprises qui proposeront des projets forts pour cette 2ème édition du concours ». L’ensemble du règlement du concours est disponible sur le site https://www.ccism.fr _Vx

14 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter