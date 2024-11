SOCIÉTÉ : Les Rencontres du Handicap, un pas vers une société plus inclusive

La CCISM a ouvert à nouveau ses portes aux Rencontres du Handicap, marquant une étape clé dans la sensibilisation et l’action pour une société plus inclusive. Cet événement, organisé dans le cadre de la semaine dédiée à l’inclusion, a réuni acteurs institutionnels, entreprises, et associations autour d’un objectif commun : promouvoir la prise en charge et l’intégration des personnes en situation de handicap.

Le préfet délégué Vincent Berton a tenu à rappeler une réalité poignante : « le handicap est la première source de discrimination dans le monde ». Il a souligné que le handicap, loin d’être une fatalité, peut être surmonté grâce à une inclusion renforcée. Les allocutions ont porté sur des sujets cruciaux tels que le maintien dans l’emploi, l’adaptation des postes de travail, et des pratiques de recrutement innovantes, notamment via France Travail, mettant l’accent sur les compétences plutôt que sur les CV. Jeanne Vanterpool, vice-présidente de la CCISM, a insisté sur la nécessité de briser les idées reçues qui entravent l’inclusion. « 80 % des handicaps sont peu ou pas visibles », a-t-elle rappelé, appelant à une sensibilisation accrue pour améliorer l’accessibilité et garantir l’égalité des chances. Pour Raphaël Sanchez, de la Mission Locale, il est impératif d’accompagner les jeunes en situation de handicap dans leur parcours vers l’emploi. De son côté, Martine Beldor, conseillère territoriale, a évoqué des projets ambitieux, comme le schéma territorial des déplacements, visant à bâtir une société inclusive. Le témoignage de Yolande des Compagnons Bâtisseurs, a mis en lumière le potentiel du handicap lorsqu’il est accompagné d’un soutien adapté. Ces nouvelles Rencontres du Handicap ont porté un message d’espoir : l’inclusion est l’affaire de tous, et chaque action rapproche Saint-Martin d’une société plus solidaire. _Vx

