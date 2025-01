SOCIÉTÉ : Ce qui change depuis le 1er janvier 2025

Fiscalité locale : une hausse mesurée

Lors du Conseil territorial du 19 décembre, la taxe de gestion des ordures ménagères (TGOM) a été portée à 20,61 %, générant 2M€ supplémentaires pour améliorer la gestion des déchets. Ce taux reste inférieur à la moyenne observée dans les territoires ultramarins français. Les autres taxes locales, telles que la TGCA (4 %), la taxe foncière ou la contribution des patentes, restent inchangées. Côté impôt sur le revenu, les tranches sont ajustées à l’inflation (sauf les très hauts revenus) : les revenus inférieurs à 7 236 € restent exonérés, et les taux d’imposition demeurent stables.

Un soutien accru aux proches aidants

L’Allocation Journalière du Proche Aidant (AJPA), gérée par la CAF, évolue en 2025. Les proches aidants peuvent désormais prétendre à 66 jours indemnisés par personne aidée, avec un plafond total de 264 jours au cours de leur vie. Cette mesure nationale s’applique également à Saint-Martin, sauf autre disposition éventuelle à venir.

Retraites et pouvoir d’achat : des revalorisations en demi-teinte

Les pensions de retraite de base augmentent de 2,2 % au 1er janvier 2025, conformément à l’inflation. La motion de censure ayant fait tomber le Gouvernement Barnier a suspendu des mesures complémentaires, comme une augmentation des petites retraites prévue en juillet, ainsi que la possibilité d’utiliser des titres restaurant pour acheter des produits alimentaires en supermarché.

Encadrement des locations touristiques

À partir de 2025, les communes françaises (et de facto la Collectivité) pourront limiter à 90 jours par an la durée maximum de location des résidences principales. Une amende civile de 15000€ s’appliquera en cas de dépassement. Les maires, et par extension le conseil territorial, auront aussi la possibilité d’instaurer des quotas pour les meublés touristiques et de dédier certains secteurs aux résidences principales à travers leur plan local d’urbanisme. Reste à voir comment la COM définira sa stratégie sur ce dossier.

Timbres postaux

Les tarifs postaux continuent leur ascension en 2025. La lettre verte passe à 1,39 €, tandis que le prix des colis augmente en moyenne de 6,8 %. _AK

