SOCIAL & SOLIDAIRE // Croix-Rouge française :  inauguration du Pôle Santé Iles du Nord et de la crèche multi-accueil « Pomme d’Happy »

Jean-Christophe Combe, Directeur Général de la Croix-Rouge française, était en visite la semaine dernière dans les territoires des Antilles françaises et de la Caraïbe. La journée du mercredi 18 mai était consacrée à Saint-Martin.

Le directeur général de la Croix-Rouge, un des plus grands mouvements internationaux d’aide et d’assistance aux victimes, a débuté cette journée bien remplie en rencontrant le Docteur Michel Petit, 4ème Vice-Président de la Collectivité en charge du social. Les deux hommes se sont ensuite dirigés vers le numéro 26 de la rue Félix Eboué pour inaugurer le nouveau Pôle Santé de la Croix-Rouge française. Situé au cœur de Marigot et actif depuis novembre dernier, l’établissement de santé sur deux étages réunit une offre de soins complète, avec un Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA), un Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic des infections (IST, VIH) (CEGIDD) et d’un bus médicalisé. Lors de son discours, Jean-Christophe Combe a félicité le travail effectué par l’équipe locale. « Je tenais à remercier l’ensemble des acteurs de la Croix-Rouge française sur le terrain, ils ne ménagent pas leur engagement pour apporter un service aux personnes vulnérables. Je viens donc vous remercier pour votre mobilisation mais aussi pour constater, année après année, et ce, depuis ma première venue à Saint Martin il y a 10 ans, le développement des activités parce que la Croix-Rouge, c’est vous, et c’est vous qui la faites vivre au quotidien. »

Le Pôle Santé permet effectivement le développement de dispositifs de soins répondant aux besoins spécifiques du territoire. L’assemblée réunie devant le Pôle Santé était constituée d’employés de l’association, de bénévoles et d’officiels, dont Paul Guibert, Directeur Territorial de l’ARS, des représentants de Sint Maarten et Monsieur le Préfet Vincent Berton qui a également pris la parole. La Croix-Rouge française a en effet un statut particulier d’auxiliaire des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire. Après la coupure du ruban symbolique par les officiels, Farah Viotty, directrice du pôle établissements de la Croix-Rouge à Saint-Martin, leur a fait visiter les lieux flambant neufs. Un cadre trône à l’accueil rappelant les sept principes fondamentaux de la Croix-Rouge française : humanité, impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, unité et universalité.

Au programme de l’après-midi, visite de l’association Tournesol et du Lieu d’Accueil de Jour / Point Hygiène de la Maison Croix-Rouge à Concordia pour ensuite procéder à une autre inauguration, celle de la crèche « Pomme d’Happy » qui accueille, sur les Hauts de Concordia, 40 enfants de moins 3 ans et jusqu’à 6 ans pour les enfants porteurs de handicap. Jean-Christophe Combe a été reçu par la directrice de la crèche, Hélène Garault, et accompagné par Bernadette Venthou Dumaine, Conseillère Territoriale, Cédric Geolier, Président du Conseil d’administration de la CAF de Guadeloupe et des Iles du Nord, ainsi que le directeur de la CAF, Patrick Divad. Jean-Christophe Combe s’est aussi rendu sur la plateforme de prépositionnement du matériel d’urgence de la Croix-Rouge française, dont l’objectif est de gérer les moyens d’urgence déployés sur les territoires des Antilles françaises, la Croix-Rouge étant un maillon essentiel de la chaîne de solidarité. _Vx

Pôle Santé de la Croix-Rouge française

26 rue Félix Eboué à Marigot

Du lundi au jeudi de 8h à 16h30

Vendredi de 8h à 13h

0590 87 01 17

Maison de la Croix-Rouge



Accueil de jour – Point hygiène

2 Rue du Soleil Levant à Concordia

Lundi, mercredi et vendredi de 15h à 18h

05 90 87 86 50

Crèche « Pomme d’Happy »

44 Lotissement Les Hauts de Concordia

Du lundi au vendredi de 8h30 à 14h30

0590 51 93 81

