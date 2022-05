Béatrice Cazé candidate aux élections législatives

Béatrice Cazé a été investie par le parti Reconquête d’Eric Zemmour pour les prochaines élections législatives dans la circonscription Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Dans un communiqué envoyé aux médias locaux, Béatrice Cazé indique résider à Saint-Martin depuis 2001 et son suppléant, Charly Bertin, depuis 2015 à Saint-Barthélemy.

«Face aux défis majeurs auxquels la France et nos territoires sont confrontés (pouvoir d’achat, immigration, sécurité…) nous nous sommes assignés la mission de porter haut la voix des populations de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Mais plus qu’une opposition, nous voulons être une force de proposition et nous avons déjà à l’étude quelques projets de lois pour nos îles », déclarent-ils. Et d’inviter les personnes à leur soumettre leurs idées.

4 vues totales, 4 vues aujourd'hui