SOCIAL – ARTISANAT : Nouveaux ateliers avec les Compagnons Bâtisseurs

Les Compagnons Bâtisseurs de Saint-Martin attaquent le mois d’août en force avec deux nouveaux ateliers dont la thématique est « comment enduire un mur en plâtre ou en placo ».

Dans la continuité de fournir un apprentissage, un accompagnement et une expérience dans le domaine de la construction et de la réparation afin d’aider au plus près la population saint-martinoise qui ferait face à des problèmes de logement et de piètre qualité de ce dernier, les Compagnons Bâtisseurs ont décidé de concentrer leurs ateliers de la première quinzaine d’août sur une base simple mais indispensable qu’est l’enduit. Enduire un mur permet non seulement de le protéger mais de lui donner une apparence travaillée, pour ensuite le lisser et uniformiser cette apparence. C’est une étape incontournable dans la rénovation qui a assurément sa place à Saint Martin : des murs imperméables dont on prend soin augmenteront la pérennité de votre habitat. Le premier atelier aura lieu ce mardi 3 août de 9h à midi sur le parking de l’école Jérôme Beaupère à Sandy Ground. Le second atelier se donnera quant à lui le jeudi 5 août, toujours de 9h à 12h, mais cette fois à l’atelier des Compagnons Bâtisseurs situé à la Résidence La Palmeraie (Bâtiment 8) à Quartier d’Orléans. Comme à leur habitude, les Compagnons Bâtisseurs invitent tout le monde à suivre ces ateliers gratuitement. Ne pas oublier le masque, le porter sera votre ticket d’entrée. _Vx

Informations supplémentaires : 06 90 43 11 11