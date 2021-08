JUSTICE : L’auteur d’une agression sexuelle à Happy bay aurait récidivé

Le 10 février dernier, il avait été condamné par le tribunal de proximité de Saint-Martin à une peine de 18 mois de prison dont six assortis d’un sursis probatoire pendant 2 ans comprenant l’obligation de suivre des soins et de travailler.

Début juin, MC est de nouveau interpellé par les gendarmes ; il est suspecté d’une nouvelle agression sexuelle dans un autre quartier.

Un matin, une jeune femme dort dans sa chambre quand elle entend du bruit. Elle se retrouve face à un homme dont le sexe est en érection. Il lui demande de le lui toucher et parvient à la caresser. Apeurée, la jeune femme réussit à sortir de sa chambre, tente d’appeler les secours mais l’individu attrape son téléphone portable, menace de la tuer et saisit un couteau de cuisine. Les voisins sont alertés par les cris. L’agresseur prend la fuite.

Les gendarmes arrivent quelques minutes plus tard. Les premiers éléments de l’enquête les orientent vers MC qu’ils interpellent à Grand Case. Il reconnaît en partie les faits mais les minimise. Il est de nouveau placé en détention provisoire et convoqué en comparution immédiate devant le tribunal de proximité de Saint-Martin le 9 juin.

A l’audience, les deux avocates (du prévenu et de la partie civile) ont demandé un renvoi de l’affaire afin qu’un complément d’information soit effectué.

Bien que le parquet ait estimé que le dossier pouvait être jugé en l’état le 9 juin, le tribunal a renvoyé l’affaire. Il a ordonné la saisine d’un juge d’instruction et l’ouverture d’une information judiciaire afin que soient réalisés l’expertise psychologique de la victime, une nouvelle audition du prévenu (il devra préciser ses intentions avec le couteau de cuisine), l’audition de la voisine qui avait déposé une main courante, la reconstitution des faits et le rapprochement ADN avec toutes les affaires non élucidées à caractère sexuel ces dernières années à Saint-Martin.