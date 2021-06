Sint Maarten / Un homme victime d’un home-jacking grièvement blessé !

Le mardi 8 juin dernier, aux alentours de 22 heures, le commissariat de police de Philipsburg a reçu plusieurs appels téléphoniques signalant un braquage, durant lequel un homme aurait été blessé par balle à son domicile.

Des patrouilles de police, des personnels du service d’investigation criminelle et les ambulanciers ont été dirigés vers Saunders, où ils ont trouvé un homme qui saignait abondamment, suite à un coup de feu reçu dans le haut du corps.

Selon les premiers éléments recueillis sur place, deux jeunes hommes vêtus de noir sont entrés dans le domicile de la victime, où elle se trouvait avec son épouse. Après lui avoir tiré dessus, les voleurs ont ensuite fouillé la maison et volé de l’argent.

Les ambulanciers ont administré les premiers soins à la victime, avant de la transporter au Sint Maarten Medical Center dans un état critique.

Les détectives en charge de l’enquête demandent à toute personne qui aurait des informations sur cette agression, de bien vouloir contacter la police de Sint Maarten au +1 721 542 2222, poste 204 ou 205, on en appelant le 9300 qui est le numéro d’appel anonyme gratuit. Un message privé peut également être envoyé via la page Facebook Police Force of Sint Maarten – Korps Politie Sint Maarten.