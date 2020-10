Sint Maarten : Un grand projet immobilier pour rendre plus attractif Philipsburg !

Egbert J. Doran, ministre du Logement public, de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et de l’Infrastructure, a présenté la semaine dernière sa vision pour répondre au besoin urgent de logements abordables, en se lançant dans un projet visant à rendre attractif Philipsburg avec la construction de 114 unités résidentielles de qualité, un espace vert, un nouveau bâtiment du Parlement et du gouvernement, à côté des unités commerciales et un parking couvert.

Depuis de nombreuses années, le logement abordable est une préoccupation majeure au sein de la communauté. Cette situation s’est aggravée en raison des impacts économiques résultant du passage des ouragans Irma et Maria en 2017. Les résidents ont fait part de leur mécontentement au ministre concernant le manque de logements abordables, il y a donc un besoin urgent de logements abordables de qualité.

Le ministre Egbert J. Doran a exprimé sa vision de développer des unités résidentielles de qualité avec une infrastructure améliorée à Philipsburg. Le plan est de développer des maisons en duplex sur le chemin Walter Nisbeth à l’emplacement des stationnements actuels près du poste de police et de l’ancien bâtiment du gouvernement. Cette section du projet comprendra 70 unités. Les maisons en duplex de deux chambres comprendront un parking au rez-de-chaussée. À l’emplacement de l’ancien bureau de poste, le ministre envisage de développer des tours résidentielles. Cette section du projet comprendra 44 unités résidentielles de qualité avec une et deux chambres, respectivement. De plus, les tours comprendront 18 unités commerciales avec un espace vert et un parking.

Le ministre a informé que ce projet ne consistera pas uniquement en des unités résidentielles de qualité, mais qu’il est prévu de développer une installation de quatre étages, constituée d’une zone commerciale au rez-de-chaussée. Les premier, deuxième et troisième étages comprendront un parking public, tandis que le quatrième étage est destiné à accueillir le Parlement de Sint Maarten et d’autres services gouvernementaux, qui comprendront une aire ouverte centrale. Cette installation sera construite à l’emplacement de l’ancien bâtiment du gouvernement.

Le ministre Doran a déclaré que, conformément à un «thème vert» autour de la ville, il souhaite avoir un parc central à l’avant de l’installation près d’une zone nouvellement construite pour une gare routière, une répartition des taxis, des bus touristiques et un marché artisanal couvert. En outre, un bâtiment supplémentaire sera construit, qui intégrera des vendeurs publics au rez-de-chaussée avec un restaurant et des espaces de bureaux aux premier et deuxième étages. Avec les efforts continus du gouvernement pour réduire ses dépenses, tout en augmentant ses revenus et en refinançant ses dettes, le ministre Doran croit fermement qu’il s’agit d’une occasion de stimuler l’économie pendant et au-delà de la pandémie en créant des emplois grâce à la construction et aux dépenses liées au développement. Le projet appelle à des initiatives de financement public / privé qui sont actuellement explorées avec plus de détails à venir.

Dans le cadre de l’élaboration de ce plan, le ministre Doran invitera les architectes locaux à présenter des concepts pour sa vision du nouveau Philipsburg. _AF