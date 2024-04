SINT MAARTEN / Stationnement illégal : attention, la police va sévir durement !

Les forces de police de Sint Maarten, chargées d’assurer la sécurité et la gestion efficace de la circulation sur l’île, reconnaissent le problème pressant des infractions au stationnement qui continuent de persister. Des mesures fortes vont être prises rapidement.

Malgré les efforts déployés pour résoudre ce problème, les forces de police reconnaissent la nécessité de prendre d’autres mesures et d’obtenir la coopération de la population.

« Une partie des automobilistes ne respecte en rien le code de la route et les règles de stationnement », souligne le porte-parole du KPSM. Le stationnement sur les trottoirs obstrue les voies piétonnes, ce qui pose des problèmes de sécurité et gêne les visiteurs et les résidents qui traversent Philipsburg et d’autres zones de l’île ».

Des incidents survenus dans un passé récent le long du Boardwalk ont mis en évidence les effets néfastes du stationnement non autorisé, les véhicules empiétant sur les zones piétonnes destinées aux loisirs et à la détente. De même, les observations faites près du Sint Maarten Medical Center (SMMC) révèlent la tendance alarmante des véhicules qui obstruent les voies d’accès d’urgence et laissent peu d’espace aux piétons, compromettant à la fois la sécurité et la fluidité du trafic.

« Les conséquences d’un mauvais stationnement vont au-delà du simple désagrément ; elles mettent en péril la sécurité et le bien-être de nos concitoyens », précise le KPSM. « En ne respectant pas les places de stationnement désignées et en obstruant les voies piétonnes, les automobilistes violent non seulement le code de la route, mais compromettent également l’accessibilité et la sécurité des espaces publics. D’une manière ou d’une autre, nous allons agir pour régler ce problème qui empoisonne le quotidien des habitants et des touristes de passage sur l’île ».

Le nombre de voitures en fourrière devrait augmenter considérablement ces prochains jours. A bon entendeur… _AF

191 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter