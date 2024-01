SINT MAARTEN : Résultats en direct des élections parlementaires

Lors des élections parlementaires de ce jeudi 11 janvier 2024, le Département de la communication de Sint Maarten (DCOMM) informera les médias et la population tout au long de la journée du scrutin, pour chaque bureau de vote.

Ce jeudi, le Département de la communication diffusera des images en direct et les résultats provenant des différents bureaux de vote, des entretiens avec les dirigeants des partis, le Bureau central de vote/ancien président du Conseil électoral, le médiateur/ancien médiateur, le secrétaire général du Parlement, l’état civil ainsi que les groupes de discussion. Des émissions spéciales télévisées et suivies de messages d’intérêt public seront également au programme. Les mises à jour horaires par bureau de vote commenceront de 9h à 20h depuis le studio TV DCOMM. À partir de 21h, le Département de la communication de Sint Maarten, en collaboration avec la Chambre du Parlement, reprendra la diffusion en direct depuis le bâtiment du Parlement. Ce direct sera animé en matinée par Roylyka Roache et Makhicia Brooks, et les animateurs du soir seront Ronny Busby et Makhicia Brooks. Les résultats de chaque bureau de vote seront annoncés au fur et à mesure de leur arrivée. Tous les électeurs éligibles sont encouragés à se rendre aux urnes et à voter ce jeudi 11 janvier 2024. Le Département de la Communication tiendra le public informé à tout moment pendant la diffusion des élections parlementaires 2024 jusqu’aux résultats finaux. Le public est invité à suivre les résultats partiels et l’issue du scrutin sur ces différentes plateformes : radio SXMGOV 107,9 FM, www.sintmaartengov.org/election, www.facebook.com/sxmgov (diffusion en direct), la chaîne Youtube Government of Sint Maarten et enfin, www.sintmaartengov.org au bas de la page Médias «livestream». _Vx

