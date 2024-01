SINT MAARTEN : Résultat lumineux à Juliana

Le rond-point «aux pélicans» de l’aéroport Juliana se pare désormais d’un joli éclairage aux multiples couleurs.

C’est le résultat de la collaboration entre Ledd-Lighting, une société innovante basée à Saint-Martin spécialisée en création lumineuse et économie d’énergie, et Time To Go société installée depuis 18 ans à Saint-Barth, opérant dans l’import/export et la distribution de produits d’éclairage.

Selon Ledd-lighting, l’installation a été réalisée en un temps record. Tous les parkings ont aussi été équipés de nouveaux luminaires en HLED (Led haute puissance) qui ne consomment que 75w pour une luminescence de plus de 16.000 lumens (l’équivalent d’un lampadaire de 150 à 160 watts de consommation pour le même éclairage).

Ledd-Lighting, après plus de 2 ans de recherches et de fabrication, va sortir prochainement un ensemble d’éclairage solaire à haute performance en aluminium anodisé qualité marine.

Le savoir-faire de Saint-Martin continue à bien s’exporter.

