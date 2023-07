Sint Maarten : Les forces de police invitent à nouveau les propriétaires de véhicules confisqués à se manifester au plus vite !

Voilà une information susceptible d’intéresser aussi les résidents de la partie française, à la recherche de leur voiture ! En effet, dans un énième communiqué, les forces de police de Sint Maarten (KPSM) appellent à nouveau les propriétaires légitimes de véhicules confisqués à la suite d’un vol ou d’un recel de se rendre rapidement au poste de police de Philipsburg pour récupérer leur bien ou recueillir des informations relatives à la mise en fourrière de leur voiture.

« Malheureusement, notre dernier communiqué de presse n’a pas suscité de réaction significative de la part des propriétaires de véhicules confisqués ces derniers temps. C’est pourquoi nous souhaitons insister et encourager toutes les personnes concernées à nous contacter », souligne le représentant de la police hollandaise.

« Si vous vous êtes déjà renseigné sur votre véhicule confisqué, nous vous conseillons vivement de vous rendre à nouveau au poste de police et de prendre rendez-vous avec les inspectrices J. Rijna ou P. Richardson du département des détectives du KPSM. Ils vous fourniront de plus amples informations et des conseils concernant le statut de votre véhicule ».

Par ailleurs, la police rappelle au public les graves conséquences liées à la possession ou à l’achat de véhicules volés.

Il est vivement conseillé aux acheteurs potentiels de faire preuve de la plus grande prudence et de la plus grande diligence.

Avant d’acheter une voiture d’occasion, nous vous conseillons vivement de prendre les mesures suivantes :

1. Vérifier le statut du véhicule : Consultez les concessionnaires automobiles agréés ou les spécialistes de l’île pour vous assurer que le véhicule n’a pas été déclaré volé et qu’il peut être acheté en toute sécurité. Pour ce faire, procédez à des vérifications approfondies du véhicule et de son numéro d’identification (NIV).

2. Rester vigilant et responsable : l’achat d’un véhicule volé, sciemment ou non, peut avoir de graves conséquences pour l’acheteur. Il peut avoir des conséquences financières ou juridiques, voire les deux.

Afin de préserver vos intérêts et d’éviter tout problème potentiel, veuillez faire preuve de prudence tout au long du processus d’achat.

« Nous demandons instamment à tous les propriétaires de véhicules de prendre les mesures appropriées pour éviter tout désagrément et de coopérer avec nous pour récupérer leurs véhicules confisqués », insistent les forces de police du KPSM. _AF

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet de la police de Sint Maarten à l’adresse suivante : https://www.policesxm.sx/

106 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter