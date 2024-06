SINT MAARTEN : « La population mérite une électricité fiable et un avenir durable », selon le député Ottley

Le chef du parti United People’s et député Omar E.C. Ottley s’est adressé au gouvernement pour qu’il cesse de rejeter la faute sur autrui et qu’il se concentre sur la recherche de solutions à la crise de l’électricité qui frappe Sint Maarten.

Cet appel à l’action fait suite à un incendie dévastateur à la centrale électrique de la NV GEBE à Cay Bay dimanche dernier, qui a exacerbé une situation déjà désastreuse.

Au cours des quatre derniers mois, les habitants et les entreprises de Sint Maarten ont subi des délestages incessants, parfois trois fois par jour, avec des coupures de plus de deux heures. Les coupures d’électricité ont pratiquement paralysé la vie quotidienne, provoquant frustration et perturbations économiques. Bien que le gouvernement ait assuré que la situation était sous contrôle, le récent incendie a révélé l’état précaire de l’unique distributeur d’électricité de l’île.

Le député Ottley a souligné l’importance de la transition vers des sources d’énergie plus propres et a mis en avant les avantages significatifs du gaz naturel liquéfié (GNL) par rapport au gaz de pétrole liquéfié (GPL), qui est un polluant environnemental majeur. « La population mérite une électricité fiable et un avenir durable », a-t-il déclaré.

Même combat en partie française

Si nos voisins hollandais sont confrontés régulièrement à des coupures de courant, Saint-Martin n’est guère mieux lotie !

De nouveaux délestages tournants ont eu lieu ces derniers jours dans de nombreux quartiers (pour une durée maximale de deux heures à chaque coupure selon EDF) qui empoisonnent la vie des habitants et commerçants du territoire. Cause évoquée par EDF : des travaux de maintenance effectués du 29 mai au 1er juin derniers sur le groupe G33 de la centrale électrique de Galisbay pour garantir le bon fonctionnement et la sécurité des installations. Des installations qui montrent parfois des signes de faiblesse. _AF

