SÉCURITÉ : La nouvelle mandature organise sa première réunion du CLSPD !

Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) s’est réuni en comité restreint, le mardi 20 septembre dernier à l’hôtel de la Collectivité, dans l’objectif de définir les grandes orientations et priorités de la politique de coproduction de Sécurité et de Prévention de la Délinquance du territoire.

Le Président Louis Mussington, Président du CLSPD, a ouvert la séance aux côtés du Préfet Vincent Berton et du Procureur de la République de Basse-Terre M. Sicot. Les services du Cabinet de la Collectivité ainsi que de la Préfecture, la Déléguée du Préfet, la gendarmerie, la police territoriale, la délégation Cadre de vie, la délégation au Développement Humain et la délégation Solidarité et Famille étaient également présents.

L’objectif du CLSPD est de contribuer, aux côtés de l’Etat et la Justice, à la prévention auprès des publics exposés à la délinquance, à la protection des personnes vulnérables victimes de violences conjugales ou intrafamiliales et de favoriser la tranquillité publique sur le territoire.

Les priorités du CLSPD sont axées sur le Cadre de vie des habitants, le vivre ensemble et la mise en œuvre d’un plan territorial de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (25 actions fléchées). Le CLSPD souhaite cibler les élèves de 8 à 18 ans, les jeunes rencontrant des difficultés au sein des quartiers prioritaires de la politique de la ville mais aussi les personnes placées sous-main de justice et/ou sortants de prison.

Parmi les grands projets qui seront déployées dans le cadre de la politique de sécurité et de prévention de la délinquance du territoire, figure l’amélioration du schéma d’éclairage public, notamment dans les zones trop peu éclairées et donc propices à la délinquance.

Le renforcement des équipements urbains nécessaires à la prévention, comme la vidéoprotection et la création d’une fourrière automobile, fait partie des priorités identifiées par le CLSPD. Ces travaux sont déjà en bonne voie de réalisation.

