Victime d’un kidnapping, un bijoutier de Marigot retrouvé sain et sauf par les forces de l’ordre !

Selon nos sources, un responsable d’une bijouterie située dans le centre-ville de Marigot a été victime d’un kidnapping jeudi dernier en partie hollandaise

Visiblement bien organisés, plusieurs individus cagoulés et armés auraient soudainement stoppé le véhicule du bijoutier sur la route en partie hollandaise, l’obligeant à monter dans leur voiture sous la contrainte, dans le but d’obtenir des informations pour pénétrer dans la bijouterie et faire main basse sur son contenu.

Juste avant son enlèvement, la victime était en ligne avec un membre de sa famille. Un coup de fil qui va finalement avoir toute son importance ! En effet, grâce à la géolocalisation de son téléphone portable, les policiers de la KPSM (Korps Politie Sint Maarten) ont réussi à retrouver le bijoutier en partie hollandaise, mettant fin ainsi à son calvaire.

Deux ravisseurs ont été arrêtés par la police hollandaise, mais d’autres complices qui ont réussi à s’enfuir sont activement recherchés.

Une enquête a été ouverte par le procureur de Sint Maarten et la KPSM.