Clean St Martin ramasse 100kgs de déchets à Cul-de-Sac

Dans le cadre du World CleanUp Day 2022, l’opération de nettoyage organisée par l’association Clean St Martin a finalement eu lieu ce dimanche 25 septembre en matinée avec toujours autant de bonne humeur et de solidarité.

Audrey Barbès, membre de l’association Clean St Martin qui fêtera d’ailleurs ses 4 années d’existence ce mois-ci, nous explique avoir choisi ce lieu sur le littoral de Cul-de-Sac face à l’île de Pinel pour favoriser le ramassage de déchets qui viennent de la mer, et non des déchets laissés par des gens qui salissent volontairement. L’accès n’était pas facile mais ça n’a pas pour autant freiné les 24 participants dont 3 enfants, et quelques chiens venus motiver les troupes. Un sentier de promenade et de randonnée se trouve en partie sur l’itinéraire établi pour l’association pour cette opération, le public est d’ailleurs vivement invité à participer à leur échelle pour un territoire propre, il suffit de se munir d’un sac et de ramasser les déchets que vous trouvez lors de votre promenade. Cette pratique venue de Suède appelée « plogging » (contraction du mot jogging et du verbe plocka upp qui signifie ramasser en suédois) allie donc sport et environnement. Ce dimanche matin à Cul-de-Sac, il s’agissait plutôt d’une balade-plogging mais l’effort n’en était pas moindre. La mer agitée des derniers jours ayant ravalé une partie des déchets constatés par un membre de Clean St Martin pendant une mission de repérage en amont de l’opération, le ramassage ne fut pas aussi productif qu’espéré mais les déchets récoltés, principalement du plastique provenant de la mer, ne sont pas négligeables. Effectivement, ils représentent une centaine de kilos que les bénévoles ont portés tout au long de l’action qui a duré deux heures et qui seront apportés à la déchetterie. Les participants ont profité d’une jolie promenade dans la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin au passage. 100kgs de déchets en moins sur le littoral de Cul-de-Sac grâce à l’association Clean St Martin qui avait également ramassé une tonne de déchets (une benne entière) lors de sa précédente opération de nettoyage. L’association Clean St Martin organise cette initiative une fois par mois depuis 2018. Après le passage d’Irma en 2017, les missions de nettoyage avaient lieu une fois par semaine. Si la fréquence a baissé, les missions restent importantes et le travail effectué par l’association Clean St Martin, avec toute la conscience environnementale qui la caractérise, doit être salué et félicité. Bravo bravo. _Vx

Facebook Clean St Martin : https://www.facebook.com/groups/cleansxm/

