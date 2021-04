Sectorisation des écoles du 1er degré : ce qui va changer en septembre 2021

Les élus du conseil exécutif ont adopté le mois dernier de nouveaux périmètres scolaires des écoles maternelles et élémentaires applicables à partir de la rentrée 2021. Globalement, la sectorisation demeure la même que celle mise en place en 2018 après la réorganisation des écoles post Irma, deux changements ont été effectués, un au niveau des écoles maternelles et un au niveau du primaire.

Ces modifications ne concernent que les nouvelles inscriptions. Les enfants déjà scolarisés ont, quant à eux, la possibilité de rester dans leurs écoles actuelles ou d’intégrer leurs nouvelles écoles de secteur, précisent les élus ; toute demande de dérogation sera traitée par la commission instaurée à cet effet.

Les périmètres ont été modifiés en ce qui concerne les écoles Ghislaine Rogers et Eliane Clarke. A partir du mois de septembre prochain, les enfants domiciliés à Cul de Sac, Anse Marcel, Mont Vernon 2 et 3 ne seront plus scolarisés à l’école Eliane Clarke mais à l’école Ghislaine Rogers.

Les enfants domiciliés à la Baie orientale seront scolarisés uniquement à Omer Arrondell et non plus aussi à Clair Saint-Maximim comme c’est le cas aujourd’hui.

(soualigapost.com)