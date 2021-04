Aide humanitaire : Mobilisation des Lions Clubs de Saint-Martin au profit des sinistrés de Saint-Vincent

Les Lions Clubs de Saint-Martin ont organisé, samedi dernier, devant les supermarchés de l’île, une collecte de produits non périssables, d’hygiène et de packs d’eau, au profit des sinistrés de Saint-Vincent, qui seront expédiés par voie maritime en ce début de semaine.

Les membres du Lions Club Oualichi qui ont participé à cette collecte remercient la population de l’île et la Direction des supermarchés Super U et Leader Price pour leurs généreux dons en produits alimentaires, d’hygiène et packs d’eau. _AF