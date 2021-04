Solidarité : Le Rotary-Club de Saint-Martin Nord préconise une assistance financière pour venir en aide à la population de Saint-Vincent

Le volcan de la Soufrière, à Saint-Vincent, qui n’avait pas connu d’éruption depuis 1979 s’est réveillé le 9 avril dernier. D’après les informations du Rotary-club de Saint-Martin Nord auprès des deux Rotary-clubs de St-Vincent et de St. Vincent-South, la plupart des maisons de l’île sont sans eau et touchées par les retombées de cendres.

Compte tenu du fait que les aéroports de l’île sont fermés et des problèmes logistiques liés à l’éloignement de St-Vincent (600 km au sud de St-Martin) et des contraintes de rupture de charges, via la Martinique ou l’île de Bequia, pour les livraisons par voie maritime, le Rotary-Club de Saint-Martin Nord préconise, dans l’immédiat, une assistance financière pour les besoins de la population à court, moyen et long terme.

Merci aux personnes physiques ou morales, qui voudraient aider le Rotary-Club de Saint-Martin Nord dans l’assistance à la population sinistrée par cette catastrophe naturelle, de bien vouloir faire un don par chèque, par carte bancaire ou par Paypal via le lien de notre site internet (https://www.rcsmn.fr/don/comment-faire-un-don), en précisant vos coordonnées, afin de nous permettre de vous envoyer un reçu fiscal et de vous informer de l’usage qui sera fait de votre don (Si vous êtes résident fiscal à Saint Martin, votre don à notre association bénéficiera d’une déduction fiscale de 80% sur les bénéfices de votre IR ou IS ; ou 66% pour les résidents fiscaux de France métropolitaine ou d’Outre-mer).