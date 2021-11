SANTE : Olivier Véran ne veut pas «revenir sur l’obligation vaccinale » à Saint-Martin

La sénatrice Annick Petrus a interpellé avant-hier le gouvernement sur l’obligation vaccinale des personnels soignants à Saint-Martin lors d’une séance de questions orales. Elle a fait part d’une note de service diffusée par la direction du centre hospitalier Louis-Constant Fleming indiquant «une réorganisation interne ».

«Les activités opératoires sont limitées, le service de chirurgie est fermé», a-t-elle cité. Elle a rapporté au gouvernement que «les Saint-Martinois craignaient de se rendre à l’hôpital tant qu’ils étaient conscients de la dégradation de la prise en charge, que la population avait peur d’appeler le 18 car elle ne sait pas si elle va trouver une réponse ». Annick Petrus a ainsi demandé au gouvernement «une adaptation de la loi». «Cela me semble indispensable», a-t-elle insisté.

Le ministère des Solidarités et de la santé a affirmé qu’il «ne reviendra pas sur l’obligation vaccinale ». Il s’est justifié en précisant que « l’obligation vaccinale est quasiment achevée. Au CHU de Guadeloupe, 85 % des personnels soignants sont vaccinés, plus de 95 % au centre hospitalier de Basse-Terre. La semaine dernière plus de 90 % du personnel au centre hospitalier Louis-Constant Fleming étaient vaccinés la semaine dernière ».

Pour le ministre, «la différenciation des territoires ne doit pas être la différenciation de prise de risque pour la population ».