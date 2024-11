SANTE : Les Lions Clubs de Saint-Martin se mobilisent pour la Journée mondiale du diabète

À l’occasion de la Journée mondiale du diabète célébrée chaque année le 14 novembre, les Lions Clubs de Saint-Martin organisent, ce samedi 16 novembre, à Howell Center, une matinée dédiée à l’information et au dépistage de cette maladie, en collaboration avec des professionnels de santé.

Le diabète touche près d’une famille sur deux à Saint-Martin, faisant de la prévention et du dépistage des priorités absolues. Afin de sensibiliser la population, plusieurs actions seront menées ce samedi 16 novembre, en particulier dans le cadre de la mobilisation du Lions Club Oualichi et le Lions Club Fort Louis qui œuvrent activement contre ce fléau de santé publique. Au programme : une matinée d’information sur la maladie et un dépistage gratuit, qui se tiendra à Howell Center, de 8h à 12h, avec la présence des docteurs Belhassen et Famy et des infirmières dans une ambiance de solidarité et d’échange.

L’objectif de ces actions est de fournir à la population des informations clés sur la prévention, la prise en charge et l’accompagnement des personnes atteintes de diabète, afin de lutter efficacement contre l’évolution de la maladie et d’améliorer la qualité de vie des patients. _AF

