Sandy Ground : les mesures proposées par la Collectivité

Dans le cadre de la Fête de Sandy Ground, Louis Mussington, président de la Collectivité de Saint-Martin, est revenu sur les mesures qui seront prises et mises en place au bénéfice du quartier prioritaire qui fait partie, avec Quartier d’Orléans, de la Politique de la Ville.

Pour les officiels de la Collectivité et de l’État, le quartier de Sandy Ground reste au cœur de leurs priorités. Afin de contrer le chômage, les violences et le désœuvrement de la population, Louis Mussington entend mettre en place diverses mesures comme l’antenne de police territoriale au sein de Sandy Ground, comme annoncé dans notre édition de lundi. Le Pôle social Solidarité et Familles figure également sur la liste de l’homme politique : « ce sont pour des raisons légales que nous avons dû mettre un terme à ce qui existait auparavant car le propriétaire du local n’était pas vraiment propriétaire, les paiements ont donc été suspendus ». Afin d’offrir à nouveau ce service de consultations à Sandy Ground pour les femmes enceintes, seules ou vulnérables qui doivent pour le moment se déplacer à Concordia pour bénéficier de ce dispositif, la Collectivité est à la recherche d’un local dans le quartier. Le président de la Collectivité lance donc un appel aux habitants pour trouver un local de 150 mètres carrés afin d’installer ce service et répondre aux urgences de Sandy Ground. L’errance des jeunes enfants dans les rues du quartier la nuit est une préoccupation de taille pour Louis Mussington : « trop d’enfants sont dans la rue la nuit. Les jeunes de Sandy Ground sont à la recherche d’une oreille attentive pour témoigner de leur situation critique et éviter qu’ils ne sombrent dans la délinquance ». En réponse aux jeunes qui désirent être mieux encadrés et accompagnés, trois jeunes médiateurs de rue seront prochainement formés. Leur mission sera de travailler en permanence dans les rues et ruelles de Sandy Ground afin de lutter contre cette habitude et ramener les jeunes à leur domicile. Au travers de cet encadrement loué au lien social, les médiateurs auront la tâche de redonner à ces jeunes leur confiance en eux et leur confiance en les institutions, qui proposent de nombreux dispositifs d’accompagnement. Suite des mesures dans notre édition de demain. _Vx

