RUNNING : J-2 pour la 20ème édition des 10 km de St Martin !

A peine remis des festivités carnavalesques que se profile à l’horizon la 20ème édition des 10 km de Saint-Martin. Une grande course populaire ouverte aux coureurs de la catégorie cadets à Master 6 (année de naissance de 1955 à 2008).

Le départ de la course sera donné à 7 heures aux Terres-Basses, pour une arrivée jugée sur le Front de Mer après un aller-retour au rond-point d’Agrément. De nombreux runners confirmés ou non sont attendus sur la ligne de départ pour cette édition anniversaire.

A noter que la récupération des dossards s’effectuera ce samedi 17 février de 9h30 à 13h au magasin « Go Sport » à Bellevue.

En plus des récompenses pour les gagnants par catégorie, des primes seront offertes aux 5 premiers du classement au scratch individuel hommes et femmes (1er : 400€, 2ème : 300€, 3ème : 200€, 4ème : 150€, 5ème : 100€).

Les coureurs emprunteront le parcours suivant :

– Départ aux Terres-Basses, sur la route au niveau de l’hôtel La Samanna

– Rond-point ancien Office de Tourisme

– Rond-point cimetière – Rond-point du Marché

– Carrefour « Bacchus » – Marina Fort Louis – Galisbay – Carrefour Agrément – Galisbay

– Gare Maritime – Arrivée Front de Mer (au bout du marché aux poissons)

Avant la course, à 5h45, les coureurs qui le souhaitent pourront effectuer le trajet vers la ligne de départ aux Terres-Basses avec un bus qui sera mis à leur disposition par l’ASCSM sur le Front de Mer.

L’Avenir Sportif Club de Saint-Martin présidé désormais par Magalie Jasaron remercie les sponsors sans qui cette course n’aurait pas lieu : la Collectivité de Saint-Martin, l’Office de Tourisme, le Crédit Mutuel, GO Sport, le Centre d’Excellence et d’Education par le Sport et le Comité Territorial Olympique de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. _AF

