RUGBY à 7 : Les Archigirls lancent leur saison avec la Coupe Sevens au stade de Bellevue !

Pour le début de la saison 2024/2025 des féminines, les Archigirls sont engagées dans la Coupe Sevens organisée par la ligue de Guadeloupe avec la première étape à Saint-Martin ce samedi 9 Novembre au Stade Bellevue !

La Coupe Sevens est un format de compétition de rugby à 7, une variante de rugby à 15 où le jeu est plus rapide, intense, et avec beaucoup plus d’essais et de spectacle. Un évènement à ne pas manquer pour voir du beau jeu !

Dans le cadre de cette première étape prévue au stade de Bellevue ce samedi 9 Novembre de 14h à 17h, plusieurs équipes de la Caraïbe y prendront part: le Bruc Rugby Club, équipe des Abymes en Guadeloupe, le Good Luck Rugby Club, équipe du Gosier en Guadeloupe, Les Rascasses, équipe de Saint-Barth et bien entendu les Archigirls, la section féminine des Archiball de Saint-Martin.

Le club des Archiball vous attend nombreux lors de ce tournoi et soutenir par la même occasion l’équipe des Archigirls ! _AF

