RoadTripEUR : huit influenceurs retenus pour sillonner les Outre-mer dont Saint-Martin

Le 16 mars dernier, la Direction générale des Outre-mer a lancé un appel à candidatures aux influenceurs désireux de partir à la découverte des régions ultrapériphériques. Les huit sélectionnés pour ce road trip en Outre-mer sont désormais connus.

Lors du discours du Président de la République en décembre 2021 dans le cadre du lancement de la Présidence Française de l’Union Européenne (PFUE 2022) qui court jusqu’au 31 juin 2022 et l’ouverture de l’Année Européenne de la Jeunesse (AEJ), la France a exprimé son souhait d’accorder une place importante aux départements et régions d’outre-mer et à la jeunesse européenne. Dans cette optique, la PFUE 2022 et l’AEJ représentent un nouvel espace de parole pour une jeunesse dynamique, connectée, engagée et consciente des enjeux de notre époque. Le Road Trip Outre-Mer (#RoadTripEUR) permettra donc à huit jeunes européennes et européens de se rendre dans différentes régions ultramarines sous le prisme des projets financés par l’Union européenne. Les huit jeunes vont explorer ces territoires à travers deux parcours, la route Atlantique couvrant la Guyane, Saint-Martin, la Guadeloupe et la Martinique, ou la route Océan Indien avec Mayotte et la Réunion. Plus de 600 candidats se sont présentés, huit ont été sélectionnés pour vivre cette expérience forte et unique. Ils partiront du 5 au 17 mai 2022 pour un road trip en participant à une chasse au trésor visant à retrouver les étoiles du drapeau européen réparties dans chacun des territoires visités. La recomposition du drapeau européen se déroulera à Bruxelles le 18 mai prochain. Lors de cette aventure, chaque influenceur aura pour mission de mettre en valeur les porteurs de projets et les expériences vécues en publiant du contenu, photos et vidéos, sur leurs réseaux sociaux. Un des critères d’éligibilité portait évidemment sur le nombre de followers, avec comme condition d’avoir une communauté supérieure à 2.000 personnes, tous réseaux confondus avec un focus sur Instagram. Le #RoadtripEUR est l’occasion pour ces influenceurs de vivre un évènement à l’image de l’Union européen à savoir une aventure humaine extraordinaire, avec en point de mire la découverte et la valorisation des territoires d’outre-mer, de leur population et des projets développés avec le concours de l’UE.

Les gagnants sont les suivants :

• Afonso (Portugal) : https://www.instagram.com/afonsantos/

• Luna (Espagne) : https://www.instagram.com/lunalionne/

• Willem (France, Martinique) : https://www.instagram.com/officialwillem/

• Sara (France, Réunion) : https://www.instagram.com/ssandhyae/

• Estelle (Belgique) : https://www.instagram.com/estellemldrs/

• Anatole (France) : https://www.instagram.com/anatole_enicolo/

• Roxana (Roumanie) : https://www.instagram.com/roxadventures/

• Esperanza (Espagne) : https://www.instagram.com/hachemudayt/

Leur périple est à suivre sur leurs réseaux sociaux respectifs. _Vx

Infos Facebook : Ministère des outre-mer

