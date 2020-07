Retour progressif des services postaux à Cul-de-Sac et à la Baie Orientale

La distribution et les services par le facteur sont assurés. A compter de ce mercredi 22 juillet, la distribution et les services (Colis, Lettres recommandées, courrier) dans les quartiers de Cul-de-Sac et d’Orient Bay reprendront progressivement jusqu’à un retour à la normale.

Les colis sur ces quartiers, ayant un suivi « arrivé à la PDC de St Martin » peuvent être récupérés au Centre Courrier de Concordia au Guichet Pro.

Le Guichet pro est ouvert aux horaires habituels :

• Du lundi au vendredi de 7h15 à 13h30

• Le samedi de 7h00 à 11h30

Les boîtes aux lettres extérieures sont collectées. La Poste met tout en œuvre pour assurer la continuité des services postaux et présente toutes ses excuses pour la gêne occasionnée.