Réserve Naturelle de SXM : avis à tous les capitaines/skippers

Dans le cadre du projet ReCorEA Saint-Martin, l’Association de Gestion de la Réserve Naturelle de Saint-Martin (AGRNSM) souhaite connaître les besoins, usages et problématiques rencontrés par les visiteurs des sites classés en Réserve Naturelle Nationale.

Par visiteurs, l’équipe de la AGRNSM entend tous les capitaines et skippers, commerciaux ou de plaisance, même occasionnels. Le projet ReCorEA Saint-Martin concerne l’atténuation des pressions anthropiques subies par les récifs coralliens et écosystèmes associés, avec le soutien financier de l’Office Français de la Biodiversité (OFB), l’AGRNSM, Atout France et la Fondation Véolia. Ce questionnaire intitulé « Mouillage et fréquentation nautique en Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin », disponible en français et en anglais, s’intéresse à l’espace protégé de la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin (RNNSM), et particulièrement aux usages nautiques et aux parcs de mouillages (ZMEL) en vue de leur amélioration à l’horizon 2024/2025. Le formulaire à remplir (voir infos) est anonyme afin de garantir la précision de vos réponses et votre liberté d’expression. L’AFRNSM invite la population à le diffuser largement si vous connaissez des personnes naviguant au sein de la réserve naturelle. Les participants sont aussi invités à se familiariser avec la carte représentant l’espace protégé de la RNNSM qui se trouve en introduction du formulaire avant de répondre aux questions en ligne.

Comptez entre 10 et 15 minutes pour mener à bien l’opération… _Vx

Infos et lien raccourci du formulaire : https://t.ly/KY4wD

reservenat.clement@gmail.com

+590 690 507 167

www.reservenaturelle-saint-martin.com

