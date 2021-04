Rendre accessibles les activités de plein air à tous les enfants

250 enfants de Saint-Martin ont pu profiter de cette troisième édition des journées DAPA qui a débuté mardi 30 mars pour s’achever ce jeudi 1er avril.

Mélinda, Maëliss et Julicia participaient mercredi 31 mars à une des trois journées de la troisième édition du projet DAPA (Découverte des Activités de Plein Air). « C’est trop cool » hurlent-elles à l’unisson. Comme les 250 enfants de 7 à 14 ans inscrits pour cette session, elles se réjouissent de pouvoir pratiquer les différentes activités qui leur sont consacrées sur la plage de Friar’s Bay. Beach tennis, boxe, voile, kayak, natation… des disciplines qui leur étaient jusque-là inaccessibles, encadrées par des moniteurs diplômés (Club de voile de Friar’s Bay, Abc Intersports, Kko Beach club, UNSS Mont des accords, Afps Saint-Martin) « En juillet 2020 nous avons été chargés par le service Jeunesse et Sports de la préfecture, de donner l’opportunité à 200 enfants dont les parents ont de faibles revenus, de pratiquer des activités sportives » explique Bülent Gülay. Créé et organisé par le Club nautique de Saint-Martin, le projet DAPA est volontairement tourné vers la mer, sur une île où encore beaucoup d’enfants ne savent pas nager. Chaque enfant inscrit reçoit ainsi un carnet de 10 tickets d’une valeur totale de 200€ qu’il peut utiliser lors de ces journées ou pour s’inscrire dans un club conventionné. Suite au succès de la première édition qui se déroulait sur trois demi-journées des vacances de Noël, le DAPA s’étend depuis la deuxième édition (vacances de carnaval) sur trois journées entières et comprend un service de restauration et de transport. Les enfants sont répartis en trois groupes sur trois jours. Le projet DAPA est intégralement financé par l’État. La dernière édition de cette année 2021 est prévue pour les vacances d’été.

