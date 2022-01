Rectificatif

Suite à l’article paru dans le Faxinfo du vendredi 21 janvier 2022 intitulé « Drame de la mer dans les eaux anguillaises (un mort et un blessé grave) : l’enquête se poursuit », la personne grièvement blessée sur le bateau réside à Saint-Martin depuis environ 10 ans et non à Sint Maarten depuis 20 ans.

MP est âgé de 46 ans. Il a été rapatrié d’Anguilla au centre hospitalier Louis-Constant Fleming à Saint-Martin jeudi dernier dans l’après-midi. Son état est toujours critique.