Professeur des écoles et ATSEM : un binôme incontournable dans la réussite de tous les élèves dès l’école maternelle

La collaboration professeur des écoles et ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles) était la thématique au cœur de la formation qui s’est tenue les 16 et 17 mai derniers à l’école Marie Antoinette Richards à Saint-Martin.

Au regard du changement du statut des ATSEM, il était nécessaire de revenir sur les missions de chacun pour repenser et renforcer la collaboration de ce binôme incontournable dans la réussite de tous les élèves dès l’école maternelle.

Entre réflexions, apports théoriques et activités autour des compétences psychosociales, des ATSEM et des enseignants de petites et grandes sections ont pu renforcer leurs liens et leurs connaissances.

4 vues totales, 4 vues aujourd'hui