PETANQUE : Bruno Carasso et David Genin qualifiés pour les championnats de France en doublettes hommes

Le samedi 27 janvier dernier s’est déroulé sur le boulodrome du Club Cariboule à la Baie Nettlé, le tournoi doublettes hommes qualificatif pour les championnats de France.

Le tournoi organisé par le Comité des Îles du Nord et son Président Guillaume Daviaud, ainsi que par le Club Cariboule présidé par Thierry Fernandez a vu la victoire de la paire Bruno Carasso/David Genin contre Teddy Carien et Frédéric Minin sur le score très serré 13 à 12 ! Les deux représentants du club Cariboule disputeront ainsi les championnats de France le 31 août et le 1er septembre 2024 à Saint-Yriex-sur-Charente (Charente).

Le Comité des Iles du Nord et le club Cariboule remercient les 25 équipes de Saint-Barth et Saint-Martin présentes et toutes les personnes, en l’occurrence Cyrielle, Josiane, Sandy, Romuald et Murielle qui ont contribué à la réussite du tournoi. _AF

